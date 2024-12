Quifinanza.it - Starbucks, triplica e raddoppia il congedo parentale pagato per i neo genitori

ha lanciato un’iniziativa che potrebbe rivoluzionare il mondo del lavoro negli Stati Uniti. La più grande catena di caffetterie del mondo, infatti, ha deciso di aumentare ilper i propri dipendenti, sia per le mamme che per i papà, con la retribuzione al 100% del salario medio che sarà garantita per 4,5 mesi per le donne e per 3 mesi agli uomini. L’aspetto rivoluzionario sta nel fatto che negli Stati Uniti la legge per le aziende prevede che le stesse non debbano concedere un giorno di assenza remunerata quando arriva un figlio.rivoluziona i congedi parentaliIl nuovo piano sui congedi parentali disarà operativo da marzo 2025, con l’azienda che punta dunque alla valorizzazione dei propri dipendenti per provare a risanare i conti disastrosi degli ultimi tre trimestri, segnati da vendite in calo e investitori insoddisfatti.