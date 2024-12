Anteprima24.it - Sequestro della Gdf a Caserta, anche prodotti con sostanza cancerogena

Tempo di lettura: 2 minutiOltre 26 milacontraffatti o privi di marchio CE e nocivi per la salute, tra giocattoli e cosmetici, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza dinell’ambito di un piano d’intervento disposto dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, il cui scopo è garantire un adeguato presidio a tutela dei consumatori e il rispettonormativa in materia di sicurezza delle merce. Così, grazie all’attività di intelligence, alle informazioni acquisite sul territorio e all’ausilio di strumenti informatici, i “Baschi Verdi”Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno sequestrati oltre 24 mila giocattoli contraffatti o privimarcatura CE (“European Conformity” – dichiarazione di conformità che indica che il prodotto è conforme alle disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo) che erano stati illecitamente posti in vendita.