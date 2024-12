Ilfoglio.it - Milei e Meloni. La destra italiana è molto diversa dal liberista argentino

Dopo la partecipazione come ospite d’onore ad Atreju, dove ha enunciato il suo decalogo politico che aveva già presentato giorni fa durante il vertice delle destre mondiali al Cpac, a sinistra è scattato il timore che il governo di Giorgiasi voglia ispirare all’anarco-capitalistaJavier. Pare che qualcuno se ne sia convinto pure a. Ma sia chi è preoccupato e sia chi è fiducioso farebbero meglio a moderare sentimenti e aspettative. Lanon c’entracon. Anzi, per molti versi rappresenta l’esatto contrario. Certo, il popolo di Fratelli d’Italia si è entusiasmato e si è spellato le mani durante il discorso del presidente dell’Argentina, ma quasi come un riflesso condizionato. Il pubblico di Atreju si esaltava ogni volta cheattaccava la sinistra.