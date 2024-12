Ilrestodelcarlino.it - Marcattili: "Il cartellone piace. Nel weekend numeri importanti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stiamo entrando nel cuore delle festività natalizie: sabato e domenica, grazie alla serie di eventi inseriti nel, la città ha fatto registrare numerose presenze – afferma l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero–. Sabato viale Don Minzoni ha ospitato il mercatino ‘Tesori di strada’ e al teatro si è tenuta la giornata Open ‘Non solo musical’, porte aperte per lezioni e interazioni tra danza, musical e spettatori a cura di Nasco Danza. Domenica il concerto Cine Music in piazza Matteotti e l’esibizione della corale Shalom nella chiesa della Sacra Famiglia hanno anticipato gli ‘Aperitivi in festa’ nel mercato agroalimentare. Chi è stato presente ha vissuto una festa di musica e degustazioni in una struttura che riesce ad essere attrattiva anche in una veste insolita".