LIVE Skicross Arosa 2024 in DIRETTA | secondo posto al fotofinish per Simone Deromedis grande prova dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, AMICI DI OA SPORT! Rimante con noi per restare aggiornati sul resto degli eventi pianificati per questa sera! BUON PROSEGUIMENTO!21:19 I segnali lanciati dasono estremamente incoraggianti. L’azzurro ha infatti quasi neutralizzato la priorità sulla sinistra del canadese, andando vicinissimo alla vittoria, mancata solo di millimetri. Si prospetta dunque un ottimo prosieguo di settimana, considerando il doppio impegno di San Candido, previsto tra giovedì e sabato21:18 Howden Sale così a 100 punti nella classifica generale,a quota 80, quindi Mobaerg a 6021:17 Questa, dunque la classifica finaleHowden ReeceMobaerg DavidSchmidt Jared21:16 Purtroppo arriva la seconda posizione per! L’azzurro,all’uscita dal cancelletto, ha avuto una risposta magistrale nelle utlime strutture, andando a riacciuffiare il diretto rivale Howden, vincitore.