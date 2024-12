Abruzzo24ore.tv - Incendio negli uffici regionali: paura tra i dipendenti

Pescara -questa mattinadi via Passolanciano. Blasioli denuncia le condizioni precarie dell'edificio e sollecita interventi urgenti per la sicurezza dei lavoratori. Un'improvvisa eruzione di fiamme ha causato momenti di grandequesta mattinae del centro per l’impiego di via Passolanciano. Unè scoppiato all'ultimo piano dell'edificio, consumando alcune scartoffie e creando una situazione di allarme. I, spaventati dal fumo che ha invaso il quinto piano, sono stati costretti a evacuare glie a rifugiarsi in strada per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell'ordine, compresa la polizia di stato e quella municipale. In una notaale, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Blasioli, ha commentato l'accaduto, sottolineando che l'incidente non è una sorpresa, vista la condizione di degrado in cui versa.