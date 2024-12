Lanazione.it - Il Santo Stefano consolida il terzo posto

Leggi su Lanazione.it

VolleyMagra 3 Cogovalle Tsunami 0 (25-12 / 25-11 / 25-15) VolleyMagra: Cesqui, Innocenti, Ismari, Loria, Maggi, Mazzocca, Pedrelli, Posati, Rossini, Sebastiani, Stirbu, Taranto, liberi Guidi e Giganteschi. All. Ferraro Cogovalle Tsunami: Basacchi, Viobanu, De Venuto, Fogliati, Lavanna, Minniti, Scarafia, Villarmonte, Volpe, liberi Rena e Fabiani. All. Rosso Arbitro: PortaccioMAGRA – Ottimo risultato per il VolleyMagra che si stabilizza aldella classifica. Risultati dell’8° turno di Serie D femminile: Volley Colombiera-Rainbow 0-3, Normac-Carasco 0-3, Serteco-Spazio Sport 3-0, Volleyscrivia-Paladonbosco. 3-0 Classifica: Rainbow 24, Colombiera 21, Volley S.19, Normac 17, Carasco 15, Volleyscrivia 12, Cus, Serteco e Paladonbosco 9, Audax 6, Cogovalle 2, Spazio Sport 1.