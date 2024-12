Lettera43.it - Il film italiano Vermiglio entra nella shortlist degli Oscar

Già Leone d’Argento a Venezia e candidato ai Golden Globes 2025, iltodei 15 miglioriinternazionali candidati agli. Lo ha annunciato martedì l’Academy. Il prossimo appuntamento per la favola poetica di Maura Delpero, giratolingua della Val di Sol, sarà il 17 gennaio quando verrà annunciata la cinquina in vista della notte delle stelle del 2 marzo a Los Angeles.è ilche l’Italia ha candidato ufficialmente agli Academy Awards. Ilè ambientato nel 1944 in un piccolo paese trentino e ruota attorno a una famiglia contadina composta da un padre, Cesare, che è anche il maestro del paese, e le sue tre figlie. L’arrivo di un soldato siciliano, Pietro, sconvolge l’equilibrio familiare, portando cambiamenti significativi nelle vite dei protagonisti.