Calciomercato.it - Giuntoli: “Ecco cosa ci ha penalizzati. Rinnovo Vlahovic e Antonio Silva, vi spiego”

Il Football director della Juventus ha parlato di calciomercato rima della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari“Stasera ci teniamo a fare bene. Siamo la Juventus e abbiamo vinto la Coppa l’anno scorso”. Così Cristianoprima del fischio d’inizio della gara col Cagliari valevole per gli ottavi di Coppa Italia. In caso di successo, i bianconeri affronterebbero l’Empoli che ha eliminato la Fiorentina.Coppa Italia, le parole diprima di Juventus-Cagliari – calciomercato.itDopo un grande avvio di stagione, la squadra di Thiago Motta si è involuta collezionando tanti pareggi. L’ultimo sabato scorso, che sa di sconfitta, contro il Venezia fanalino di coda della Serie A: “Abbiamo giocato molte partite con pochi ricambi e questaci ha. Ci sono stati alti e abbassi, ne siamo dispiaciuti come i tifosi, ma andiamo avanti tutti uniti”.