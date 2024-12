Ilfattoquotidiano.it - “Basta maglioni buffi e scene sdolcinate, le donne vogliono baci appassionati, uomini che si spogliano e se**o”: la svolta erotica dei film Natale

Addio maglione con le renne di Colin Firth in Il diario di Bridget Jones. Ora idi, o con storie natalizie, sono tutti pieni di bicipiti, pettorali e addominali maschili in bella mostra. Qualche settimana fa è stata la giornalista di costume del New York Times, Ashley Spencer, a scrivere un articolo dove per il 2024 si rileva la tendenza dididove gliletteralmente “si”. Insomma, niente più prevedibili lacrimucce, lieto fine, renne e slitte, ma tanto piccante erotismo. Spencer si riferisce nello specifico acome Hot Frosty, The Merry Gentlemen (entrambi su Netflix) e A carpenter Christmas romance su Lifetime. Titoli che anche solo inseriti su Google mostrano bei ragazzoni a petto nudo tra calde sciarpe e neve sullo sfondo. Via quindie pigiami natalizi per nuove figure maschili sensuali edi, nonchè persino di sesso.