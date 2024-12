Dilei.it - Letizia di Spagna, la foto inedita per Natale. La Principessa Leonor è magnetica

Leggi su Dilei.it

die suo marito Felipe hanno pubblicato la tradizionale cartolina di, unacon le figliee Sofia, sempre più grandi e sempre più belle. Quest’anno però il biglietto contiene un omaggio alle vittime di DANA.di, la cartolina di2024Rientrata a Madrid dopo il viaggio in Italia, dove ha sfoggiato look magnifici e altri discutibili,die Felipe hanno condiviso la cartolina di, seguendo la tradizione delle Famiglie Reali. L’hanno già pubblicata Alberto e Charlene di Monaco e Carlo e Camilla.Quella die Felipe presenta alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto, non si tratta di unarealizza per questo scopo. Si tratta di un’immagineche ritrae la Reina e suo marito insieme alle figliee Sofia.