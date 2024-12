Lettera43.it - Jordan Jeffrey Baby, il compagno di cella è indagato per violenza sessuale

Svolta nel caso di(all’anagrafeTinti), il trapper trovato impiccato nel carcere di Pavia il 12 marzo 2024. Il suodi, denunciato dal cantante per un abuso risalente al 26 gennaio 2023, avvenuto all’interno della stessa casa circondariale, andrà a processo con l’accusa di. Si tratta di un cinquantenne della provincia di Alessandria. La procura aveva chiesto l’archiviazione per lui, ma il gip del tribunale pavese ha accolto la richiesta dell’avvocato della vittima.Traffik fu condannato per maltrattamenti nei confronti di TintiTinti si trovava in carcere per scontare una condanna a quattro anni e mezzo per rapina aggravata dall’odio razziale. Insieme a Traffik (nome d’arte di Giancarlo Fagà, anch’egli trapper) aveva infatti derubato un immigrato nigeriano per poi insultarlo e riprendere la scena con un video pubblicato sui social.