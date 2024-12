Il Pascale pubblica il primo lavoro europeo sulla nefrouretecrectomia

Leggi su Ildenaro.it

Quando la robotica diventa letteratura. Il reparto di Urologia hatoprestigiosa rivista British Journal of Urology International, ilnefroureterectomia robotica eseguita con la piattaforma Da Vinci Single Port. Talezione, a cura dell’equipe di Sisto Perdonà, direttore del dipartimento di Urogin del, che include sia un articolo scientifico sia un video dettagliato dell’intervento chirurgico, rappresenta un risultato straordinario per l’Istituto dei tumori di Napoli e più in generale per la ricerca scientifica traslazionale in campo oncologico. Questo risultato è reso ancora più significativo dal fatto che ilè stato uno dei primi centri in Europa e in assoluto ilin Italia a dotarsi del nuovo robot Da Vinci Single Port, una piattaforma tecnologica all’avanguardia, introdotta sul mercatosolo da pochi mesi.