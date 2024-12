Unlimitednews.it - Goggia “Rientro coi fiocchi, ero bella libera e serena”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stato uncoi, meglio non potevo fare, sono molto contenta, al di là dei risultati, di essermi presentata, senza pensare di essere alda un infortunio. Sono stata contenta di aver avuto questa ennesima conferma”. Sofiaè raggiante alin Italia dopo la vittoria in Super-G e il secondo posto in discesaa Beaver Creek. “Penso di aver dato, adesso basta – ha aggiunto -, penso di aver fatto tantissime operazioni nella mia carriera, più vai in là con gli anni più un infortunio può pesare, ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Avevo odiato quel “mi rialzerò ancora” quando abbiamo fatto il comunicato il 5 febbraio, ma mi sono dovuta ricredere”. La campionessa olimpica di Pyeongchang ammette poi che “arrivavo un pò a fari spenti a queste gare, nonostante questo inizio vorrei rimanere su quelle onde, con quel mood.