Volley maschile Superlega 2024 2025 | Verona spaventa Perugia Milano ok

Il girone di ritorno delladiè iniziato con un turno che non ha visto in campo Civitanova e Trento a causa degli impegni del Mondiale per club. Non è comunque mancato lo spettacolo, conche ha faticato per ottenere il dodicesimo successo in altrettante partite, unica squadra a punteggio pieno: contro il, infatti, è arrivata una vittoria al tiebreak. Notevole il testa a testa tra Oleh Plotnytskyi e Rok Mozic, che hanno concluso la partita rispettivamente con 27 e 26 punti all’attivo, con il primo che è stato decisivo anche con quattro muri. Sotto due volte, gli scaligeri hanno risposto colpo su colpo prolungando la contesa al tiebreak, che ha visto un successo netto della Sir Susa grazie sia al già citato Plotnytskyi e sia a Sebastian Solè: 2-3 (19-25, 25-23, 20-25, 25-22, 7-15) il risultato finale.