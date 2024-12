Mondiali di Nuoto Italia sul podio nell’ultima giornata | Mora è argento nei 200 misti la 4×100 misti maschile è bronzo

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 15 dicembre 2024 – Sono arrivate due medaglie dall’delaiin Vasca Corta di Budapest,di gare alla Duna Arena.Lorenzoha vinto la medaglia d’nei 200 dorso con il tempo di 1’48?96. E vale la quarta prestazione personale di sempre. L’Azzurro ha dichiarato: “Ho forzato la prima parte di gara, rispetto al solito – afferma, finalmente sorridente, come riporta feder.it – Poi l’ho un po’ pagato nel terzo venticinque ma alla fine sono tornato a crescere. Kos era imbattibile e poi, sostenuto dal pubblico, è andato come un missile. Sono contento, perché sono tornato a nuotare sotto all’1’49 ed era da un po’ che non avveniva. Aspettavo questa finale dall’inizio dei”.La seconda medaglia è stata conquistata dallamistacon lo stesso Lorenzo49?53, Ludovico Blu Art Viberti 56?15, Michele Busa 48?81, Alessandro Miressi 45?42 e il colore è stato quello del