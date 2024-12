Ilgiorno.it - Il raro spettacolo della nebbia a Monte Isola: i paesi sorgono da un lago di nuvole

(Brescia) – Giornata di freddo intenso, umidità enella parte di pianura delle province di Brescia e Bergamo, mentre sui colli e in montagna splende il sole e le temperature sono più miti. A causare il freddo e l’umidità dove non ci sono alture è l’arrivo imminente dell’anticiclone atlantico subtropicale che, salvo cambiamenti improvvisi, caratterizzerà la prossima settimana. L’insolitaIl bel tempo resterà nella zona nord del bresciano e del bergamasco, dove oggi ild’Iseo ha regalato un paesaggio inconsueto. Irivieraschi, specie nella parte a sud, difatti, sono coperti da una densa coltre nebbiosa. Persino quelli sulle rive di: tra cui Peschiera Maraglio e Sensole. UnoDall’alto deld’Iseo, come per esempio nella frazione di Martignago di Sulzano, a circa 400 ore di altezza, nel primo pomeriggio il panorama era questo: si vedevanoe le altureriva bergamasca “sorgere” da un “di”, fatto da densi nuvoloni che hanno completamente coperto l’azzurro del Sebino.