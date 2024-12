Ilrestodelcarlino.it - Il Piceno Pop Chorus oggi in piazza dell’Unità

pomeriggio alle 18, in, a Centobuchi, il ricco programma di iniziative natalizie, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Commercianti 100x100, offre alla cittadinanza il concerto del celebre gruppoPopche consta di 80 elementi di cui 29 soprani, 24 contralti, 18 tenori e 9 bassi. Il gruppo è nato da un’idea della cantante e insegnante di canto Giorgia Cordoni che dirige persone di età compresa dai 20 ai 75 anni, La maestra Cordoni con la sua verve trascina con entusiasmo il live show. E’ uno spettacolo nello spettacolo. La parte musicale è resa dal vivo dal giovane chitarrista Marco Piccioni affiancato dalla beat -boxer Paulina Pieprzka. In ogni brano il coro trasferisce il suo grande entusiasmo. Quasi tutti i motivi musicali presentano una coreografia studiata per coinvolgere il pubblico.