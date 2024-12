Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Affrico-Castiglionese. Scontro ad alta quota

Con la 15ª giornata si conclude il girone di andata. Queste le gare odierne in programma alle ore 14,30. Girone A Castelnuovo Garfagnana-Sestese (arbitro: Ramundo di Paola). Con l’entusiasmo per l’accesso in semifinale di Coppa Italia, la Sestese con i rientri di Lorenzo Matteo, Sarr e Biondi, è pronta per questa trasferta. Mancherà Dianda. Girone B(arbitro: Lorenzi di Pistoia). L’che non vince in casa dal 3 novembre, anche senza Longo e Sborgi vuole i tre punti. A Papini, Bianchi, Tacconi e Centrane il compito del gol. Lache mira al titolo di campione d’inverno, schiera Adami e Bergoglio (pronipote di Papa Francesco) più Minocci. Lastrigiana-Colligiana (arbitro: Carnevali di Prato). Alla "Guardiana" si profila una sfida di spessore fra squadre che mirano ai i tre punti.