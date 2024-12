Ilrestodelcarlino.it - Antonio, professione Babbo Natale: “Ho iniziato 23 anni fa per gioco, ora è diventata una vera missione”

Recanati (Macerata), 15 dicembre 2024 – Nel cuore delle tradizioni natalizie di Recanati c’è un volto inconfondibile: quello diRaschia,per eccellenza da oltre due decenni. Con il suo mantello rosso e una barba folta – oggi assolutamente autentica –incarna fisicamente la magia del, un simbolo di altruismo e gioia per generazioni di bambini e famiglie. Raschia, come è cominciata questa avventura? “Tutto èquasi per. Mia figlia frequentava l’asilo e cercavano un genitore disposto a vestire i pdi. Ho accettato, anche se all’epoca ero molto camuffato. Da quel momento, però, il ruolo per me è diventato una”. Quindi è stato il comitato di Porta Marina di Recanati a identificarla come ilperfetto.