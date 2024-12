Iltempo.it - "2025 anno delle riforme". La promessa della Meloni. Poi attacca Schlein e Prodi

Decibel altissimi ad Atreju per l'intervento di chiusura di Giorgia. Un'ora e passa di intervento ad alta intensità quellopremier e leader di FdI che a seconda dell'argomento modula la voce per essere più incisiva. La difesa a spada tratta, in avvio, è per la sorella Arianna che, sottolinea in maniera ironica, ha "trovato il tempo" per organizzare la kermesse di partito nonostante "la sua foga di dover piazzare amici, parenti e chi non conosce in ogni anfratto dello Stato italiano". Poi ecco le lodi al governo che guida e che andrà avanti anche se "troppi uccelli del malaugurio tifano contro la nazione" e "in molti hscommesso sul nostro fallimento ma hpuntato contro il cavallo sbagliato". Il prossimo, assicura la presidente del Consiglio, sarà quello"che spaventano molti, ma sono giuste".