Voltron | iniziate le riprese del film live action con Henry Cavill

ledelconUn grande aggiornamento è stato dato per il prossimo adattamentodi. Ledeldi fantascienza, interpretato dall’icona di Supermane dal nuovo attore Daniel Quinn Toye, sono ufficialmente. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita, ilha già trovato il suo cast e sarà distribuito da Amazon MGM Studios.L’annuncio è stato dato su Instagram, tramite l’account ufficiale die il produttore Bob Koplar, con una semplice didascalia che recita “Cameras are rolling”. Quando un fan ha chiesto se ci fosse una data di uscita prevista, l’account ufficiale diha risposto dicendo che l’avrebbero condivisa quando si sarebbero sentiti pronti, dato che la produzione è appena iniziata e non volevano affrettare le cose.