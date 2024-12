Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Catanzaro: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in lotta per i play-off e divise da un solo punto in classifica.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rosanero non riescono a scrollarsi il brutto avvio di campionato tanto da continuare nel loro saliscendi. Lo dimostra la sconfitta contro la Carrarese nell’ultimo turno di campionato preceduto dalla vittoria contro lo Spezia. Un successo che è stato anche l’unico nelle recenti cinque garesono arrivati tre pareggi ed una sconfitta. L’ottava posizione in classifica non è in linea con il campionato di vertice che ci si aspettava.I calabresi si stanno confermando squadra solida al punto che non perdono da quasi tre mesi durante i quali hanno raccolto due vittorie e otto pareggi.