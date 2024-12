Lortica.it - Opocsoro

Eccoci di nuovo, intrepidi viaggiatori dello zodiaco, pronti a scoprire se le stelle vi illumineranno la strada o se vi lasceranno brancolare nel buio (spoiler: è quasi sempre la seconda). Non importa quanto ci crediate: l’oroscopo è qui per darvi quella spinta di cui non avevate minimamente bisogno.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete una vera bomba. ma purtroppo senza detonatore. Tutta questa energia rischia di restare inesplosa se non trovate un obiettivo chiaro. Evitate di urlare contro il barista che sbaglia il vostro caffè: anche lui ha Mercurio contro. Toro(21 aprile – 20 maggio)Il vostro amore per le cose belle vi spinge a desiderare il lusso, ma il vostro conto in banca vi riporta alla realtà. Ricordate: il vero stile è fare miracoli con i saldi e fingere di non essere affatto in crisi esistenziale.