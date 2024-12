Mistermovie.it - Mister Movie | Lo Youtuber Favij morto? Smentita la bufala della sua morte

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Circola in rete una nuova fake news sulladi. LoLorenzo Ostuni è vivo e in salute. Scopriamo insieme come difenderci dalle bufale online e come verificare l’attendibilità delle informazioni.Ancora una volta vittima di fake news:è vivo e vegetoNon si fermano le fake news che riguardano personaggi famosi. L’ultima vittima è stato Lorenzo Ostuni, in arte, nuovamente al centro di voci infondate sulla sua.Purtroppo, questo non è il primo episodio di questo tipo che coinvolge il noto. Già in passato erano circolate notizie false sulla sua scomparsa, prontamente smentite. Queste voci, spesso diffuse sui social media, sfruttano l’interesse del pubblico per personaggi famosi e la velocità con cui le informazioni si diffondono online.