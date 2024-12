Liberoquotidiano.it - "Io dico sempre la verità e non mi nascondo...": parla ancora Fonseca, è ufficialmente terremoto Milan

"La scelta dire pubblicamente? Prima cosa: io parlo ela. È difficile nascondere ciò che io sento dopo la partita. Penso che io debba essereonesto. Penso poi che ci siano messaggi importanti da far passare. Ovviamente voi non siete dentro e non sapete tutto, ma io ho avuto questa necessità". Pauloè tornato are dopo lo sfogo durissimo post Stella Rossa. E non è indietreggiato neanche di un millimetro. In occasione della conferenza stampa pre-Genoa, l'allenatore portoghese ha spiegato quanto accaduto dopo la Champions. "Dopo la partita, siamo arrivati in spogliatoio e penso che tutti abbiano avuto la stessa sensazione - ha dichiarato-. Per me è stato positivo, un primo step per capire ciò che è successo. La squadra ha lavorato, l'atmosfera è buona come