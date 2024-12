Gamberorosso.it - Ecco dove trovare i panini cunzati a Milano, buoni come in Sicilia

“Io muzzicai, tu muzzicasti, egli muzzicò”. Terza persona singolare del passato remoto del verbo mordere. È proprio Muzzicò il nome di questo localino in via Melzo, zona Porta Venezia, ma “mordere” che cosa? Beh, idella tradizionena. E perché al passato remoto? Perché qui si parla di tradizione,ci racconta il padrone di casa Luca Gaetano Refano: «quello che “egli ha morso” lo vogliamo mordere ancora oggi», con le radici salde ine uno sguardo curioso verso le altre eccellenze italiane.diIn origine il pane cunzato, che vuol dire pane condito, si preparava con i pochi ingredienti che si avevano a disposizione, olio, sale, origano e peperoncini. Le pagnotte si consumavano per un'intera settimana e quando diventavano secche si ammorbidivano con i pomodori o si scaldavano in forno per renderle croccanti.