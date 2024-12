Quotidiano.net - Cinquant'anni del ministero per i Beni culturali: da Aldo Moro a Giovanni Spadolini

fa, il 14 dicembre 1974, il presidente del Consigliofirmava il decreto legge istitutivo delper ie ambientali, oggi della Cultura. Il ricorso al decreto legge era giustificato nel rispetto della Costituzione dalla “necessità e urgenza” di arginare lo stato disastroso in cui si trovava il patrimonio nazionale. L’assalto speculativo alle bellezze paesistiche, il degrado dei musei, privi di sistemi di allarme e di antincendio (quasi un terzo erano allora chiusi per mancanza di personale), i furti delle opere d’arte; il saccheggio sistematico delle aree archeologiche e quello del patrimonio artistico diffuso nel territorio, dalle chiese ai musei locali; il disinvolto commercio antiquario, organici ovunque insufficienti e sguarniti, la dirigenza impoverita e scombussolata per le conseguenze della legge sull’esodo.