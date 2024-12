Biathlon inseguimento femminile Hochfilzen 2024 | dominio Jeanmonnot male l’Italia

Leggi su Sportface.it

Assolo di Lounel primostagionale a, nel secondo appuntamento valido per la Coppa del Mondo di. Sul tracciato austriaco la francese, che partiva quarta dopo la sprint di ieri, ha dominato al poligono, dove ha fatto segnare uno splendido 20/20 chiudendo al primo posto in solitaria con il tempo di 29:48.5, con oltre mezzo minuto di vantaggio sulla seconda classificata. Ottima prova per la Germania, che occupa gli altri due gradini del podio con Vanessa Voigt, seconda a 33.8 dagrazie ad un grande recupero dalla tredicesima posizione a sua volta con un 20/20, e Franziska Preuss, che dopo la vittoria di ieri nella sprint chiude al terzo posto con tre errori, ma conserva la leadership in classifica generale.RIVIVI IL LIVE DELLA GARAQuarto posto per la svedese Ella Halvaon, che nell’ultimo giro aveva anche superato Preuss prima di accusare la fatica sugli sci e chiudere quindi ai piedi del podio.