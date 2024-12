Quifinanza.it - Banca risarcisce tutto il capitale investito dal cliente: la decisione dell’Arbitro

Quando unsi rivolge ad una, lo fa nell’obiettivo di gestire al meglio i propri risparmi e, eventualmente, per fare investimenti che possano far fruttare il proprio. Tra obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento, polizze assicurative a scopo di investimento o piani di accumulo (Pac), non manca davvero nulla per scegliere la soluzione più adatta al proprio profilo di rischio, ai propri obiettivi e alla propria situazione economica.Per orientarsi al meglio, lafornisce servizi di consulenza ma – come vedremo più avanti – nonfila sempre per il verso giusto. L’istituto presso cui è stato attivato un contratto di conto corrente, è responsabile se l’investimento è stato sproporzionato o inadeguato, rispetto al profilo di rischio? Deve risponderne alcon la restituzione del?Lo vedremo di seguito, considerando lan.