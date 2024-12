Zonawrestling.net - WWE: Il meme feroce di Drew McIntyre su X intensifica la faida con Sami Zayn

Leggi su Zonawrestling.net

porta la sua inconfondibile arguzia e intensità mentre si prepara ad affrontarea WWE Saturday Night’s Main Event questo fine settimana. Lo “Scottish Warrior” non si è limitato a gettare le basi della loro rivalità con una devastante Claymore nella puntata di Raw del 2 dicembre: ha ora portato lasui social media in modo esilarante.In vista del loro match,ha utilizzato il generatore di immagini AI di X, Grok, per creare e condividere un’immagine divestito da autista di Uber Eats:pic.twitter.com/pbNqZQ7Nkg—(@DWWE) December 12, 2024 La provocazione pungente è l’ultima delle frecciatine di, che continua con i suoi attacchi ironici ma taglienti contro. L’animosità diversoè stata alimentata dalla sua alleanza con Roman Reigns a WarGames, eè deciso a dargli una lezione.