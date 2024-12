Infobetting.com - Union Berlin-Bochum (sabato 14 dicembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Sembrava proiettato verso un ritorno nelle zone alte della classifica ed invece l’di Svensson con appena 2 punti nelle ultime 6 gare è precipitato nelle posizioni di rincalzo in Bundesliga, e questo alla vigilia della sfida contro il fanalino di coda. Per gli Eisernen calendario decisamente non semplice, ma anche l’eliminazione in DFB Pokal contro l’Arminia Bielefeld .InfoBetting: Scommesse Sportive e