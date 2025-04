Nintendo Switch 2 è una console che non punta solo sulla forza bruta precisa Nintendo

Nintendo Switch 2 non è soltanto una console più potente: è l'evoluzione di un'idea che ha ridefinito il concetto di videogioco portatile e accessibile. A chiarirlo è Nintendo stessa, che tiene a sottolineare come l'obiettivo non sia inseguire la forza bruta di hardware concorrenti, ma offrire un sistema pensato per un pubblico ampio e variegato. Nonostante l'aggiornamento tecnico fosse ormai necessario per supportare i giochi di terze parti, Switch 2 vuole restare fedele allo spirito inclusivo del suo predecessore.Nintendo ha precisato che sin dall'inizio dello sviluppo, gli ingegneri hanno lavorato per mantenere la compatibilità con la libreria di giochi Switch, pur affrontando sfide tecniche non banali. A differenza di 3DS o Wii U, Switch 2 non contiene componenti hardware della console originale.

