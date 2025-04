Futuro Osimhen contatto diretto della big con il bomber | l’annuncio

Futuro di Victor Osimhen. Il Napoli, dopo aver battuto domenica scorsa il Milan, è atteso da un'altra gara davvero fondamentale. Lunedì sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Renato Dall'Ara per giocare contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Questa gara, visto anche il match in trasferta dell'Inter contro il Parma, può dire davvero molto per la lotta scudetto. Il Napoli, infatti, non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno dai nerazzurri. Tuttavia, in attesa della gara contro il Bologna, in casa azzurra ci sono delle novità sul Futuro di Victor Osimhen.Napoli, Victor Osimhen è la priorità del Manchester United: l'annuncioA fornirlo, esattamente sul proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista vicino al bomber, ovvero Buchi Laba:"Non c'è nessuna offerta ufficiale, ma il Manchester United ha fatto sapere a Victor Osimhen che lui è la prima opzione.

