Comuni mignon lodigiani pochi bebé all’Anagrafe e i paesini si spopolano

Maccastorna (Lodi), 5 aprile 2025 – C’è un problema di sostenibilità demografica nella profonda Bassa del Lodigiano. Secondo i dati Istat relativi al 2024, pubblicati in questi giorni, lo spopolamento sembra uno spauracchio che incombe sul futuro della miriade di piccoliche resiste sostanzialmente solo grazie alla percentuale di immigrazione (non solo straniera) che alimenta soprattutto la manodopera agricola. Ci sono i casi limite dei paesi, come Maccastorna e Cornovecchio, che hanno registrato zero nascite e annotano un sensibile aumento solo grazie ad alcune persone che scelgono di vivere lontano dal caos delle grandi città. A Maccastorna, uno dei paesi più piccoli d’Italia, la popolazione è aumentata da 61 a 68 abitanti mentre a Cornovecchio si è passati da 197 di gennaio 2024 a 196 di dicembre.