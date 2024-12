Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-12-2024 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ancora ho un buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio il CPT ora non ti tortura del Consiglio d’Europa boccia i centri di permanenza per il rimpatrio in Italia definendoli non idonei criticando la loro gestione le condizioni di vita dei migranti trattenuti gli elementi negativi riscontrati come pessime condizioni materiali assenza di un regime di attività approccio sproporzionata la sicurezza qualità variabile dell’assistenza sanitaria e mancanza di tratta da parte degli appaltatori privati secondo il centro metterebbero in discussione la replica del modello in Albania il calo delle nascite in Italia prosegue anche nele segna il tuo record in base dati provvisori sta per la TV al periodo tra gennaio e luglio sono nati 4600 bambini in meno rispetto al 2023 l’ho evidenziato il presidente dell’Istituto di statistica Francesco Celli intervenendo gli Stati Generali della natalità palazzo avremo un altro record negativo anche quest’anno per il numero di nati in Italia detto anche nel 2023 con 379000 bambini nati c’è stato un nuovo superamento a ribasso del record di natalità dal 2008 al 2023 nascite sono diminuite Di quasi 200 mila unità il 34% in meno è in corso lo sciopero generale indetto dal Sindacato Autonomo user control del governo la protesta durerà 24 ore Il TAR del Lazio ha sospeso l’ordinanza di precettazione del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che aveva ridotto registrazione a 4 ore del personale sanitario quello scolastico università fino al trasporto pubblico accezione di quello aereo cronaca un uomo polacco di 43 anni Marco è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di aver ucciso la sua una 46enne trovata senza vita il 13 giugno il corpo della donna viveva a Pozzuolo Martesana la vittima presentava vistosi chimisistem Digli a Cristian in italiano per il convivente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano con l’accusa di omicidio doloso cambiamo ora argomento parliamo di istruzione Marcello pacifico è intervenuto al congresso Cesi a Bruxelles presidente della ANIEF e dell’Accademia Europa sottolineato l’importanza dell’istruzione il ruolo della scuola e di primaria importanza anche in tempo di crisi ha detto le sue parole ai nostri microfoni della guerra in Ucraina ma non sono degli delle fuga dei migranti nel Mediterraneo dalle Guerre in Africa e In Asia in Palestina in Siria è importante parlare anche delle nuove sfide sul clima sulla perfezione verde sulla transizione digitale della scuola è al centro di tutto questo quindi Bisogna rimettere il ruolo degli insegnanti al centro del età bisogna investire in particolar modo adottando anche una carta degli insegnanti che permette di avere regole comuni su formazione iniziale reclutamento carriera in modo in quelle stati dove c’è una grandissima differenza Per esempio in Italia Sure portamento sul tasso di precarietà e ancora sugli stipendi che sono più bassi addirittura all’ della ricerca pubblica amministrazione e noi ci fermiamo qui Buon pomeriggio restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa