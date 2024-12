Lettera43.it - Tajani ha vinto la sua sfida: Forza Italia cresce e Salvini è diventato il Conte del destra-centro

Leggi su Lettera43.it

Bisognerà pur ammettere che alla fine ha avuto ragione Antonio. Mentre (tutt’ora) le suggestioni giornalistiche virano sempre verso gli eredi del Cav., mentre ogni dichiarazione di Pier Silvio e ogni intervista di Marina vengono trasformate nell’impegno politico che non c’è – perché i quattrini sono più soddisfacenti – l’attuale leader dihala sua.Giorgia Meloni, Matteoe Antonio(Imagoeconomica).supera la Lega e fa da controcanto moderato all’estremismo degli alleati Per la verità l’aveva già vinta alle elezioni europee, con quel sorpasso sulla Lega che ha fatto parecchio adontare Matteo. Ma le cose continuano a migliorare. L’ultimo sondaggio Swg per La7 dice cheè al 9,2 per cento, contro l’8,7 per cento della Lega.