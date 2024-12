Lanazione.it - Santa Barbara: la famiglia Saccenti dona alla centrale enel un dipinto

Arezzo, 13 dicembre 2024 – Ladisi arricchisce del proprio passato, che ne attualizza la memoria con un’iniziativa sotto Natale davvero speciale: la– nella persona di Paolo, figlio di Giulianoche fu capo, proprio quando l’impianto termoelettrico a bocca di miniera, alimentato a lignite, fu messo in servizio per la prima volta – ha infattitodiun quadro, che apparteneva a Giuliano,da Silvio Pucci, importante pittore del ‘900 nato a Pistoia nel 1892 e morto a Firenze nel 1961, e raffigurante proprio laai suoi albori, quando iniziò l’attività nel 1958. La consegna ufficiale si è tenuta non a caso presso l’ex Sala Quadri della vecchia, che poi negli anni è stata sostituita dal nuovo e moderno impianto attuale a ciclo combinato, oggi ristrutturata e adibita a sala per eventi e iniziative con elementi di archeologia industriale dal grande fascino.