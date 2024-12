Qualificazioni Mondiali 2026 Spalletti | Niente calcoli giocheremo per vincere sempre

Leggi su Sportface.it

Luciano, ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il sorteggio dei gironi di qualificazione ai: “Dobbiamo essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata e del calcio della maglia che indossiamo, con il tricolore sulle spalle: non ci sono alternative“.Particolarmente importante la sfida di Nations League contro la Germania, che decreterà in quale girone verranno inseriti gli azzurri: “Dovremo affrontare questa gara come se fosse importantissima e consolidare le belle cose viste durante la Nations League. Sarà importante arrivare con più vittorie possibili in questa qualificazione, senza farema giocando per“.Infine, sulla possibilità di affrontare la Slovacchia di Francesco Calzona: “E’ un allenatore molto moderno, lo conosco bene.