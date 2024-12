Piani a induzione | guida alla scelta del miglior modello

Leggi su Dayitalianews.com

sono il tipo didi cottura di tendenza chiave del mercato, con un aumento del 6% all’anno previsto fino al 2029. La loro rapida diffusione si ritiene essenzialmentecapacità di combinare efficienza energetica, sicurezza e design elegante. Se stai meditando di acquistarne uno, conoscerne le caratteristiche ti aiuterà a trovare ilperfetto per le tue esigenze, come farebbe un vero progettista di cucine. Scopriamole insieme.Perché scegliere un piano aImmagina una cucina dove il calore si genera solo quando serve, esattamente dove posizioni la pentola. Icreano dei campi elettromagnetici che riscaldano direttamente il recipiente, eliminando dispersioni e riducendo notevolmente i tempi di cottura.Questa tecnologia fa risparmiare tempo ed energia, ma mantiene la superficie circostante fredda al tatto: un grande vantaggio in termini di sicurezza?.