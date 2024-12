Liberoquotidiano.it - Morì dopo le dimissioni dall'ospedale, svolta a Brindisi: disposta l'autopsia sulla 39enne

Si pensa all'ipotesi omicidio colposo a carico di ignoti per la morte delladi Francavilla Fontana (in provincia di) deceduta lo scorso 4 dicembre all'Perrino dil'apertura del fascicolo d'inchiesta la Procurana ha ora disposto l'per l'accertamento delle cause della morte della giovane donna. La donna è mortaun ricovero urgente seguito a una precedente dimissione. Ignote le cause, per cui è stato ora disposto l'accertamento tecnico. Domani, giovedì 12 dicembre alle 15, ci sarà il conferimento dell'incarico alla dottoressa Liliana Innamorato, medico legale, e all'urologo Marco Vulpi. A chiedere l'avvio di un'indagine sono stati i familiari della vittima che hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La donna si sarebbe recata una prima volta all'di Francavilla Fontana la sera del 2 dicembre lamentando dolori a un fianco e nausea.