Mondiali di Nuoto l’Italia della 4×50 stile mista fa la storia | è straordinario oro

Budapest, 13 dicembre 2024 – Storica vittoria delliberoaidiin Vasca Corta a Budapest. Gli Azzurri sono campioni iridati a Budapest evince per la prima volta il titolo, in questa edizione del torneo.Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno battuto il Canada con il tempo di 1’28?50. Terza è arrivata la Polonia e lo hanno fatto con il crono di 1’28?50. E’ la quarta medaglia tricolore in competizione (a seguito dei tre argenti ottenuti negli scorsi giorni).Le dichiarazioni – Fonte feder.it“Ci siamo divertiti; sapevamo che ci giocavamo qualcosa di importante. Siamo riusciti a mantenere i nervi saldi e ce la godiamo. Questa potrebbe essere l’ultima mia apparizione internazionale e quindi sono particolarmente contenta di aver vinto la medaglia d’oro”, dichiara Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene).