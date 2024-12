Abruzzo24ore.tv - In Quale Città Abruzzese arriva il limite di velocità nelle “zone 30”?

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Ridurre incidenti e impatto ambientale: nuove aree condia 30 km/hstrade centrali di Sulmona. Anche Sulmona adotta il modello delle “30”, seguendo l'esempio dicome Bologna. La nuova normativa, approvata con una delibera comunale, prevede che in diverse strade centrali della cittadina aquilana ildivenga abbassato da 50 a 30 chilometri orari. Questa iniziativa mira a ridurre i costi economici, sociali ed ambientali legati al traffico veicolare, oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti e aumentare la sicurezza stradale. Le aree interessate includono alcune delle arterie principali di Sulmona: viale Togliatti, via Silvestro Di Giacomo, via Dalmazia e viale Mazzini (nel tratto che va dall'intersezione con viale Sant’Antonio fino a piazzale Barbara Micarelli).