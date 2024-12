Lapresse.it - Francia, chi è il nuovo primo ministro François Bayrou

Ilpremier francese, classe 1951, è il leader centrista che nel 2007 ha fondato il Movimento democratico centrista, noto come MoDem. Nel 2017 ha sostenuto la prima candidatura di Emmanuel Macron alle presidenziali e ha ottenuto così un ruolo di peso nell’alleanza centrista del presidente francese. Negli anni ha saputo dialogare con I Repubblicani (Lr) e i socialisti. E proprio per questo la sua figura è stata scelta da Macron, con lo scopo di costruire un patto di non aggressione con i socialisti ed evitare che votino mozioni di sfiducia presentate dalle forze di sinistra.Il suo sostegno aHollande nel 2012 ha creato una certa fiducia tra i socialisti, ma le sue opinioni sul debito, e la necessità di ridurlo, lo aiutano a destra. Anche con Marine Le Pen ha un rapporto di rispetto reciproco.