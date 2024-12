Quifinanza.it - Danilo Iervolino condannato per corruzione, da Pegaso alla Salernitana, chi è l’imprenditore

, patron dellaed ex proprietario del gruppo L’Espresso e dell’università telematica, è statoa 4 anni di reclusione dal giudice per l’udienza preliminare di Napoli. Il reato commesso sarebbe quello di, nell’ottica di alcuni favori richiesti da funzionari del ministero del Lavoro.I fatti risalgono al 2019 quandoavrebbe facilitato l’assunzione, presso l’università telematicadi cui era proprietario, del figlio di una delle funzionarie corrotte, con il ruolo di docente, in cambio di un favore riguardodivisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal.Notizia in aggiornamento