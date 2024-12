Napolipiu.com - Conte, messaggio da brividi alla squadra prima dell’Udinese

da">Il tecnico azzurro vuole una reazione immediata ddopo il doppio ko con la Lazio. Focus sull’attacco per tornarevittoria.Antonionon fa giri di parole e suona la carica in vista della trasferta di Udine. Il tecnico del Napoli, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha lanciato unchiarodopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio.“Bisogna fare la partita con l’Udinese, attaccarli, stanarli. Non ci basta limitare i danni”, queste le parole del tecnico azzurro riportate dal quotidiano. Un segnale forte da parte di, che vuole vedere una reazione immediata dai suoi uomini.La doppia battuta d’arresto contro la Lazio, tra Coppa Italia e campionato, ha fatto perdere agli azzurri la vetta della classifica.