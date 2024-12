Cityrumors.it - Condono multe ai No-Vax: “Chiusa una brutta pagina di storia”

Si fa chiarezza sulla polemica della decisione da parte del governo di condonare lea chi aveva deciso di non vaccinarsiCovid ealleai no-vax, una polemica che si deve chiudere. E si deve guardare in avanti e al futuro, ma non per alzare il tappeto e mettere sotto, ma per cercare di mettere uno stop su una vicenda che è stata dolorosa per tutti.ai No-Vax: “unadi” (Foto Cityrumors.it)Una decisione, quella di cancellare lea chi non si vaccinava, ha alzato un polverone senza precedenti. Giorni di fuoco e un terreno di scontro che ha acceso il fuoco, anche all’interno della maggioranza. E soprattutto sull’articolo 21 del decreto Milleproroghe approvato lunedì in Consiglio dei ministri.Un provvedimento inatteso che cancella del tutto e senza contestazione le sanzioni di 100 euro per gli over 50 che, durante la pandemia, avevano deciso di non vaccinarsi, per paura ma anche per ideologia in diversi casi.