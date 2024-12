Ilfattoquotidiano.it - Yasmine, 11 anni, unica sopravvissuta al naufragio: salvata dalle sue grida nel buio. Ma restano molte incognite

Aggrappata alla vita, che per lei era materializzata in “due salvagenti improvvisati fatti di tubi di pneumatici riempiti d’aria e un giubbotto diggio”. Persa in mezzo al mare, nel gelo dell’acqua,superstite su 45 persone. Senza madre, padre, il fratello disperso nelle profondità del Mediterraneo. Di, 11enne della Sierra Leoneall’ennesimo disperatodi chi attraversa il mare sperando, l’immagine è un telo termico dorato dietro al quale emerge un’ombra di lei, assistita dai soccorritori che l’hanno tratta in salvo al largo di Lampedusa. “È stato un miracolo aver sentito la sua voce in alto mare e col motore dell’imbarcazione acceso”, ha detto lo skipper Matthias Wiedenlubbert, come riporta il Corriere della Sera. “Ha detto di essere rimasta in acqua per tre giorni vicino ad altre persone che poi sono scomparse tra le onde – continuano i soccorritori – Non aveva con sé acqua o cibo ed era ipotermica, ma reattiva e orientata”.