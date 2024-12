Ilfattoquotidiano.it - Selena Gomez e Benny Blanco presto sposi: l’annuncio del fidanzamento ufficiale con una dedica sui social. “Il mio per sempre inizia ora”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il mio peradesso“. Lo ha scritto, che, attraverso una serie di scatti pubblicati sui, ha annunciato ilcon il suo compagno,. La cantante non ha usato molte parole, preferendo piuttosto lasciar parlare le immagini: diverse le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, tra cui quella in cui fa vedere la mano con l’anello già infilato al dito, un’altra in cui si lascia andare ad uno splendido bacio con quello che sarà suo marito, infine un selfie, dove, quasi in lacrime, fatica a trattenere l’emozione.La notizia di un loro possibilenon era nell’aria, anche perché la loro relazione sarebbe cominciata poco meno di un anno e mezzo fa, ma è anche vero che entrambi sono subito apparsi molto affiatati. D’altronde nessuno dei due ha mai nascosto l’immenso amore che l’uno prova verso l’altra.