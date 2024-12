Noinotizie.it - Regione Puglia: nuovo marchio Presentato oggi

Di seguito un comunicato diffuso dalla:Nasce ilunico della: un simbolo ottagonale con all’interno intrecci stilizzati di rami d’ulivo e un claim evocativo, “. L’Italia levante“. È Il progetto di identità visiva che rappresenta l’evoluzione di un territorioposizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.Il, che affiancherà il simbolo araldico regionale disciplinato per legge, introduce nuovi elementi di branding territoriale e li integra con quelli già in uso: il risultato della riprogettazione delregionale dà vita a un potenziamento visivo della storica araldica regionale con una rivisitazione dei simboli dell’ulivo e di Castel del Monte.Il progetto di identità visiva è stato ideato per offrire, prima di tutto, una rappresentazione forte e univoca alle realtà che operano in diretto collegamento con la